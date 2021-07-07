شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات الأولى عالمياً في توزيع الجرعات اليومية للقاحات «كوفيد - 19» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» أن دولة الإمارات تواجه جائحة «كوفيد - 19» ببنية وطنية حيوية صلبة وقدرات بشرية قادرة على التعامل مع تداعياتها وتخطيها يدعمها في ذلك وعي مجتمعي والتزام من فئات المجتمع كافة.



وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوين عبر حسابه في «تويتر»: «الإحاطة الطبية للقطاع الصحي في الدولة إيجابية ومطمئنة، فالإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً في توزيع الجرعات اليومية للقاحات بمعدل 158.24 جرعة لكل 100 شخص، نواجه الجائحة بمنهج فاعل وبنية متميزة، والحمد لله نشهد انخفاضاً في الإصابات، ويبقى الحذر واجباً مع ضرورة الالتزام بالبروتوكولات».

وقالت فريدة الحوسني خلال الإحاطة: إن القطاع الصحي يواصل جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم، مشيرة إلى أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان وصلت إلى 74.5 % في حين بلغت نسبة متلقي جرعتي اللقاح 64.3 % من إجمالي السكان.

وأوضحت أن دولة الإمارات لا تزال تحتل المرتبة الأولى عالمياً في توزيع الجرعات اليومية للقاحات بمعدل 158.24 جرعة لكل 100 شخص بعدما قدمت نحو 15 مليوناً و500 ألف جرعة.

وأكدت أن دولة الإمارات عملت ومنذ بداية الأزمة وفق استراتيجية استباقية تهدف إلى ضمان صحة وسلامة المجتمع ويتم وبصورة دائمة ومن خلال جميع الجهات المعنية الوطنية تقييم الوضع وتطوير الخطط كافة وتعزيز القطاعات الحيوية إضافة إلى القطاع الصحي بجميع الإمكانيات والقدرات التي تدعم الجهود الوطنية لاحتواء الجائحة.

وأوضحت أن جاهزية النظام الصحي من خلال البنية الصحية المتكاملة والتخطيط والإعداد المسبق والاطلاع على التجارب العالمية والتدريب ووضع السيناريوهات المتوقعة ساهمت في حماية المجتمع والوقاية من مضاعفات الجائحة مشيرة إلى أن كل هذه الجهود المبذولة تؤتي ثمارها في الوصول إلى صدارة الدول الرائدة في مجال المكافحة.

وأضافت: «شهدنا خلال الأيام السابقة انخفاضاً في عدد الحالات المسجلة في الدولة ما يؤكد قدرة القطاع الصحي والجهات المعنية على السيطرة على انتشار الفيروس في ظل تطبيق أفضل المنهجيات للكشف المبكر على الحالات وسرعة الاستجابة والتعامل مع المصابين والمخالطين بمهنية ووفق أحدث الطرق العالمية».

وشددت على أنه منذ بدء الجائحة حرصت الجهات المعنية وبالتعاون مع القطاع الصحي على الاستباقية في تفعيل خطة الاستعداد والتأهب وتشمل تأهيل فرق الاستجابة والترصد لضمان استدامة البنية التحتية إضافة إلى بناء نظام إحصائي من خلال شبكة معلومات دقيقة وفق النظم العالمية.. مشيرة إلى أن ذلك يعتبر من أهم العوامل لنجاح التخطيط المنهجي والعلمي.

وأضافت: «توجت دولة الإمارات جهودها الحثيثة بتأسيس نظام صحي متكامل ومتطور لفحص وعلاج حالات كوفيد - 19 وذلك على مستوى كل إمارات الدولة حيث افتتحت المستشفيات التخصصية في مختلف مناطقها كمرافق طبية إضافية مجهزة ومهيأة للتعامل مع الإصابات بفيروس كوفيد -19 وفق أعلى المعايير العالمية».

وقالت الحوسني: «نوصي الأفراد المؤهلين بأهمية أخذها بعد استشارة الطبيب المختص لحمايتهم ولدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجائحة وتحقيق الأمن الصحي للمجتمع.. ونهيب بأفراد المجتمع الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن المسارعة إلى أخذه لحماية أنفسهم ومن يحيط بهم» .

وحول تقنية EDE للكشف عن الإصابة بكوفيد-19، أوضحت الدكتورة فريدة الحوسني أنها عبارة عن طريقة مبتكرة وسريعة وآمنة للكشف عن احتمالية الإصابة بفيروس كوفيد-19 من خلال التقصي عن بعد ودون الحاجة لأخذ عينات للفحص بما يتيح التقصي المبكر ويساهم في الحد من انتشار الفيروس في الأماكن العامة في مرحلة مبكرة.. مشيرة إلى أنه يمكن لهذه التقنية المبتكرة أن تجعل الكثير من جوانب حياتنا آمنة وسهلة بما فيها السفر والدخول لأماكن الترفيه والمحلات التجارية والأماكن العامة.

ونوهت بأن النظام يعمل على تقصي احتمالية الإصابة بكوفيد - 19 من خلال قياس الموجات الكهرومغناطيسية التي تتغير عند وجود جزيئات الحمض النووي الريبي RNA للفيروس في جسم الشخص ويوفر نتيجة فورية.

وأضافت: «كما أظهرت نتائج الفترة التجريبية فعالية عالية لهذه التقنية إذ خضع أكثر من 20 ألف شخص للفحص بالجهاز وحقق النظام 93.5 في المائة في نسبة حساسية الفحص والتي تعكس دقة الفحص عند تحديد الأشخاص المصابين بدقة و83 في المائة في نسبة نوعية الفحص والتي تعكس دقة الفحص عند تحديد الأشخاص غير المصابين».

ودعت الراغبين في السفر إلى التأكد من اشتراطات وإجراءات الدول الراغبين بزيارتها والتقيد بها لتجنب أي عقوبات أو مخالفات تطبق في هذه الدول مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

76.347

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 76.347 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 15.650.988 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 158.24 جرعة لكل 100 شخص.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن إجراء 258.483 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع.

‌‎وساهم تكثيف التقصي في الكشف عن 1.552 إصابة جديدة، وجميعها حالات مستقرة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات 642.601 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة، وذلك من تداعيات «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1.843 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1.518 حالة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 620.812 حالة. (أبوظبي - وام)