شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقل بالنواب تتجه اليوم لجنوب سيناء لتفقد مشروعات الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم الأربعاء وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، إلى محافظة جنوب سيناء، في زيارة ميدانية تستمر 4 أيام، وذلك لتفقد مشروعات النقل البحري والبري بالمحافظة.

ومن المتوقع أن يستهل وفد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد زيارة بلقاء محافظ جنوب سيناء اللواء حسام فودة، علي أن تشمل الزيارة تفقد كل من ميناء شرم الشيخ وبعض الطرق الرئيسة والفرعية.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن الزيارة تستهدف تفقد عدد من مشروعات النقل البحري والبري، وذلك بناء على طلب أعضاء اللجنة، وفي مقدمتهم النائب محمد عوض السيد أمين سر لجنه النقل والمواصلات، لتفقد مشروعات الطرق بجنوب سيناء والوقوف علي آخر التطورات، لاسيما وأنها قبله سياحية هامة لمصر.

واكد " عابد" حرص لجنة النقل والمواصلات علي المتابعة الميدانية لمشروعات الطرق التي تشهدها ربوع مصر، علي أرض الواقع، حيث سبق وان قامت اللجنه بزيارة مينائي الاسكندرية، ودمياط ، وتفقد الطريق الساحلي ،وعدد من الطرق الجانبية.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء ، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق امين اللجنه .