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5 قطاعات تستحوذ على 72% من جملة الاستثمارات بمشروع الموازنة الجديد.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، ونصت المادة الأولى من القانون، على أنه "قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بـ2 تريليون و461 مليارا و14 مليونا و707 آلاف جنيه".

ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة استحوذت 5 قطاعات على نحو 72% من جملة الاستثمارات، وجاءت كما يلى:

  1. خدمات التنمية البشرية بلغت 338 مليار جنيه.
  2. خدمات النقل والتخزين بلغت 245 مليار جنيه.
  3. الأنشطة العقارية وأعمال البناء بلغت 132 مليار جنيه.
  4. الصناعات التحويلية غير البترولية بلغت 109 مليار جنيه.
  5.  الزراعة بلغت 74 مليار جنيه.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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