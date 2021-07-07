شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قطاعات تستحوذ على 72% من جملة الاستثمارات بمشروع الموازنة الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، ونصت المادة الأولى من القانون، على أنه "قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بـ2 تريليون و461 مليارا و14 مليونا و707 آلاف جنيه".

ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة استحوذت 5 قطاعات على نحو 72% من جملة الاستثمارات، وجاءت كما يلى: