عامل يمزق جسد زوجته بسكين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

اتهمت ربة منزل زوجها، بالاعتداء عليها بسكين، وإصابتها بطعنات متفرقة بالجسد، بسبب خلافات الزوجية، بطما شمال محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول "بسمة. م" 25 عامًا ربة منزل وتقيم دائرة المركز مصابة بجروح طعنية متفرقة بالجسم، وجرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

واتهمت المصابة زوجها "أحمد. ح" 27 عامًا عامل بالاعتداء عليها بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابتها، بسبب خلافات زوجية.

جرى ضبط المتهم، والأداة المستخدمة "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.