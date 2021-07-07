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بالصور.. السفينة "ايفرجرين" تستعد لمغادرة قناة السويس بحراسة قاطرتين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الأشموني:

تشهد منطقة قناة السويس، اليوم الأربعاء، استعدادات مغادرة السفينة البنمية EVER GIVEN منطقة البحيرات المرة بمصر، وذلك بعد موافقة المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية رسميًا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، برفع الحجز التحفظي، عن سفينة الحاويات.

وتقدم محامي هيئة قناة السويس، بطلب إلى رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز لإصدار قرار برفع الحجر على السفينة، وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة، ومن المقرر الذهاب لمكان التحفظ على السفينة في منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد، والصعود على السفينة، بصحبة الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس، لرفع الحجز على السفينة وإخطار ربان السفينة والطاقم المتواجد عليها.

ومن المقرر أن تغادر السفينة البنمية اليوم، ترافقها قاطرتان، ويقوم بإرشادها اثنين من كبار المرشدين، خلال رحلتها بالمجرى الملاحى لقناة السويس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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