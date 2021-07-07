ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و24 جنيها.

بينما تراجع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 70 و80 جنيها، كما هبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 جنيها و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو البوري بين 47 و53 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.