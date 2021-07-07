البورصة تصعد في بداية جلسة اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية جلسة اليوم الأربعاء بنسبة طفيفة بلغت 0.05% بعد نزيف متواصل بجلسة أمس، إلى مستوى 10160 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.58%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هوى خلال جلسة أمس، بنسبة 1.87% إلى مستوى 10154 نقطة، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.

وهوت مؤشرات البورصة بشكل جماعي أمس، بعد إعلان إثيوبيا رسميا عن بدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة، وفقا لقول إيهاب سعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، لمصراوي .

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