تراجع الطماطم وارتفاع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الطماطم والباذنجان البلدي بين 5 قروش و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو البطاطس 50 قرشا، ليتراوح بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، حسب بيانات موقع العبور.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم عند نفس أسعار أمس.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3.5 و5.5 جنيه

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه.

الملوخية بين 2.5 و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 10 جنيهات و18 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.