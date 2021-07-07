ارتفاع حصيلة قتلى المبنى المنهار في فلوريدا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الأمريكية عن ارتفاع عدد الضحايا جراء انهيار مبنى في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 36، بعد أن عثرت فرق البحث والإنقاذ على 8 جثث أخرى بين أنقاضه، فيما لا يزال يزال 109 أشخاص في عداد المفقودين.

واستطاع رجال الإنقاذ التوغل أكثر في الموقع بعد هدم قطاع آيل للسقوط من المبنى الذي انهار جزئيا قبل نحو 13 يوما.

ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميايامي، صباح الخميس 24 يونيو الماضي، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018، ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه، فيما تتواصل عمليات البحث عن الضحايا، بالرغم من اقتراب العاصفة “إلسا” التي يتوقع وصولها إلى البر على ساحل الخليج في فلوريدا اليوم الأربعاء.

وأثار انهيار المبنى السكني بولاية فلوريدا جدلا واسعا بين الأوساط المختصة، وفيما تحدثت تقارير عن تحذيرات سابقة بوجود تصدعات وأضرار خطيرة، رجحت وزيرة أن يكون التغير المناخي وراءه.

ورأت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، أن تغير المناخ قد يكون السبب وراء انهيار المبنى السكني بولاية فلوريدا، مشيرة إلى إمكانية أن يكون ارتفاع مستوى البحار وزحفها نحو الشواطئ وراء الكارثة.

وأفيد بالمقابل بأن سكان المبنى المنهار كانوا تلقوا خطابا في أبريل يحذر من تفاقم الأضرار الهيكلية بالمبنى.

وكتب رئيس جمعية “شامبلين تاورز ساوث كوندومينيوم”، المشرفة على بناء أبراج شامبلين الجنوبية في ذلك الخطاب، أن “الضرر الملحوظ” قد أصبح الآن “أسوأ بكثير”، محذرا من تسارع “التدهور الملموس”.

وشدد على أن الضرر الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في عام 2018 قد “أصبح أسوأ بكثير” وسيبدأ قريبا، بسبب غياب الإصلاحات العاجلة، “في الازدياد”.

كما حذرت تلك الرسالة من وجود تلف في السقف، وقدرت أن إصلاح مشاكل المبنى سيكلف حوالي 15مليون دولار.