روسيا: نراقب الوضع في أفغانستان عن كثب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، بأن بلاده، تراقب الوضع في أفغانستان عن كثب، وأنها ستفعل كل شيء لحماية الحلفاء من التهديد القادم، بما في ذلك استخدام القاعدة العسكرية في طاجيكستان.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير خارجية لاوس ساليمساي كوماسيت: “سنفعل كل شيء، بما في ذلك استخدام قدرات القاعدة العسكرية الروسية على حدود طاجيكستان مع أفغانستان، لمنع أي تجاوزات عدوانية ضد حلفائنا”.

وأشار لافروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع نظيريه في طاجيكستان وأوزبكستان، وهو على اتصال مع زعماء آخرين في آسيا الوسطى.

وشدد على أن “الالتزامات في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي تظل سارية المفعول بالكامل. وقد زار ممثلو الأمانة العامة للمنظمة منطقة الحدود الطاجيكية الأفغانية، وقاموا بتقييم الوضع، وسيقدمون تقريرا إلى المجلس الدائم”.

وذكر لافروف أن الاتحاد الروسي يراقب الوضع في أفغانستان عن كثب، موضحا أن “الوضع يميل إلى التدهور السريع، بما في ذلك في سياق الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية وقوات الناتو الأخرى، والتي لم تحقق على مدى عقود من وجودها في هذا البلد نتائج ملموسة من ناحية استقرار الوضع هناك”.