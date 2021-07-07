ليس بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تقرر تعليق الرحلات مع بيلاروس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

على خلفية حادث هبوط طائرة “رايان إير” في مينسك واعتقال السلطات البيلاروسية معارضا كان على متن الطائرة، أعلنت وزارة النقل الأمريكية عن دخول حظر الرحلات الجوية مع بيلاروس حيز التنفيذ.

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن الحظر يشمل جميع الرحلات إلى بيلاروس، مع إمكانية الاستثناءات فقط إذا كان الحديث يدور عن الأمن القومي الأمريكي.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت عن هذا القرار يوم 2 يوليو الجاري، ولم ترفضه الإدارة الأمريكية، وبالتالي دخل حيز التنفيذ.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن فرض عقوبات على بيلاروس في أعقاب حادث هبوط طائرة ركاب لشركة “رايان إير” الإيرلندية في مينسك يوم 23 مايو الماضي، واعتقال السلطات البيلاروسية للناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة ومطلوبا للسلطات، بحسب “نوفوستي”.