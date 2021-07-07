شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخفف قيود السفر للقادمين من البرتغال وبريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ ألمانيا اعتبارا من اليوم الأربعاء تخفيف قيود السفر الصارمة بالنسبة للبرتغال وبريطانيا وأيرلندا الشمالية وروسيا والهند ونيبال.

وخفضت ألمانيا تصنيف البلدان الخمسة التي انتشرت فيها متغيرات لفيروس كورونا أشد عدوى من مناطق متغيرات الفيروس إلى مناطق عالية الإصابة. هذا يعني أن الدخول إلى ألمانيا من هذه الدول سيصبح ممكن مرة أخرى لجميع فئات الناس. وبالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا، لم يعد الحجر الصحي ملزما لهم، وسيُجرى تقليص مدته بالنسبة للآخرين.

ولا تزال أعداد الإصابة في الدول الخمس التي تم تخفيض تصنيفها مرتفعة.