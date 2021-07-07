اخبار العالم

ألمانيا تخفف قيود السفر للقادمين من البرتغال وبريطانيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخفف قيود السفر للقادمين من البرتغال وبريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ ألمانيا اعتبارا من اليوم الأربعاء تخفيف قيود السفر الصارمة بالنسبة للبرتغال وبريطانيا وأيرلندا الشمالية وروسيا والهند ونيبال.

وخفضت ألمانيا تصنيف البلدان الخمسة التي انتشرت فيها متغيرات لفيروس أشد عدوى من مناطق متغيرات الفيروس إلى مناطق عالية الإصابة. هذا يعني أن الدخول إلى ألمانيا من هذه الدول سيصبح ممكن مرة أخرى لجميع فئات الناس. وبالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا، لم يعد الحجر الصحي ملزما لهم، وسيُجرى تقليص مدته بالنسبة للآخرين.

ولا تزال أعداد الإصابة في الدول الخمس التي تم تخفيض تصنيفها مرتفعة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا