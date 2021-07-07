شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. 1517 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للعمليات والقيادة في باكستان اليوم الأربعاء تسجيل 1517 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 966 ألفا و 7 حالات .

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 17 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 22 ألفا و 469 حالة.

وقالت قناة جيو في تقرير إن 5ر3% فقط من بين 100 مليون شخص يحقه لهم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا حصلوا على جرعتي اللقاح.