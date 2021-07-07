اخبار العالم

باكستان .. 1517 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. 1517 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للعمليات والقيادة في باكستان اليوم الأربعاء تسجيل 1517 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 966 ألفا و 7 حالات .

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 17 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 22 ألفا و 469 حالة.

وقالت قناة جيو في تقرير إن 5ر3% فقط من بين 100 مليون شخص يحقه لهم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا حصلوا على جرعتي اللقاح.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا