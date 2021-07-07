أسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق العراقية

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147.050 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء، 147.100 دينار مقابل كل 100 دولار.

بينما استقرت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد عند 147.500 دينار عراقي، وأسعار الشراء عند 146.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

