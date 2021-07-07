أسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق العراقية

انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاربعاء، انخفاضا طفيفا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، بينما بقيت على ذات اسعارها في الاسواق المحلية ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147.050 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء، 147.100 دينار مقابل كل 100 دولار.
بينما استقرت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد عند 147.500 دينار عراقي، وأسعار الشراء عند 146.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.
بينما استقرت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد عند 147.500 دينار عراقي، وأسعار الشراء عند 146.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.