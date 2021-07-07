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أسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاربعاء، انخفاضا طفيفا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، بينما بقيت على ذات اسعارها في الاسواق المحلية ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147.050 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء، 147.100 دينار مقابل كل 100 دولار.

بينما استقرت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد عند 147.500 دينار عراقي، وأسعار الشراء عند 146.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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