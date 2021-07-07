مجهول يحتجز رهائن بأحد المصارف في روسيا.. والأمن يعتقله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتجز شخص مجهول عددا من الرهائن في أحد مصارف مدينة تيومين الروسية قبل أن يتدخل الأمن وينجح في اعتقاله.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن "خدمات الطوارئ" أن أحد فروع مصرف "سبير بنك" في مدينة تيومين (شرق)، تعرض للاستيلاء، وجرى احتجاز أشخاص كرهائن.

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن اثنين من موظفي البنك محتجزان كرهائن في الفرع المصرفي بتيومين، فيما طالب المتورط في الهجوم مالا، وادعى أن بحوزته "شيئا خطيرا" في الحقيبة.

قبل أن تشير إلى أن قوات الأمن التي سارعت بتطويق المكان نجحت في اقتحام المصرف واعتقال المتهم.

وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ الروسية في المنطقة إن "السلطات قامت بإخراج نحو 50 شخصا من المبنى السكني حيث يقع المصرف".