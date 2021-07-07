الفاتيكان يمنح محمد بن زايد وسام "رجل الإنسانية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

منحت المؤسسة البابوية التربوية، التابعة للفاتيكان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وسام "رجل الإنسانية".



جاء ذلك خلال احتفال أقيم، الثلاثاء، بـ"قصر الإمارات" في أبوظبي.

وتسلم الوسام نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة في الإمارات، من نيافة الكاردينال جوزيبي فرسالدي رئيس المؤسسة البابوية التربوية - عميد التعليم الكاثوليكي في العالم - وزير تربية الفاتيكان، بحضور سفراء الدول المعتمدين لدى دولة الإمارات.

ويأتي منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الوسام عرفاناً وتقديراً لدعمه المستمر وجهوده الخيرة في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي، وتكريماً لدوره في تعزيز قيم السلام والتعايش، وتأكيد أهمية الحوار وسيلةً لتجنب الصراعات وإعلاء القيم والمبادئ الإنسانية، وتقديراً لما تقوم به دولة الإمارات من دور ريادي في مجال خدمة الإنسانية جمعاء خاصة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة " كوفيد - 19 ".

كما جاء تأكيداً على نهجه في السير على طريق المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذي وهب نفسه للعمل الإنساني، محلياً وعربياً ودولياً، ففي الداخل عمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بكل عزيمة نحو بناء الوطن وخدمة مواطنيه وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.أما على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية فقد سخر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جميع الإمكانيات من أجل دعم القضايا الإنسانية العالمية بمواقفه الشجاعة، ومبادراته العديدة الريادية والمتميزة في مجال العمل الإنساني ولخدمة البشرية جمعاء.وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإمدادات الطبية لأكثر من 135 دولة حول العالم لدعم جهود الكوادر الطبية من العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة "كوفيد-19".

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نال جائزة أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية خلال مؤتمر "ديهاد" 2021، خلال شهر مارس الماضي عرفاناً دولياً بدعمه المستمر وجهوده الدائمة في دعم مجالات العمل التنموي والإنساني.

وتعد الجائزة من الجوائز الرفيعة التي تمنح من قبل المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـ"ديهاد" في مجالات الإغاثة الإنسانية العالمية، تقديراً للشخصيات والقيادات العالمية التي تقدم دوراً بارزاً في دعم المحتاجين حول العالم وكذلك للمؤسسات الدولية والمنظمات العالمية العاملة في مجالات الإغاثة الإنسانية.