سلسلة انفجارات تهز ثاني أنشط بركان في الفلبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قال علماء حكوميون إن سلسلة انفجارات ضعيفة وقصيرة هزت ثاني أنشط بركان في الفلبين، الأربعاء، محذرين من احتمال وقوع انفجارات أقوى.



وفر أكثر من 6 آلاف شخص من منازلهم في القرى المحيطة ببركان "تال" في إقليم باتانجاس (66 كم جنوب مانيلا) منذ مطلع تموز/يوليو عندما ثار البركان لأول مرة.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن أربعة انفجارات ناجمة عن تفاعل الرواسب والمياه وقعت في فوهة البركان الرئيسية في "تال", الأربعاء.

وكانت آخر مرة ثار فيها "تال" في كانون ثان/يناير 2020، مما أدى إلى نزوح أكثر من 376 ألف شخص، وذكرت حكومة الإقليم أن 39 شخصا لقوا حتفهم، وثار البركان 33 مرة منذ عام 1572.