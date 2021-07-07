شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمكنت مصر من القضاء على فيروس سى؟ الهيئة العامة للاستعلامات تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول تقرير للهيئة العامة للاستعلامات الإنجازات التى تحققت فى قطاع الصحة خلال السنوات الاخيرة، مشيرًا إلى حملة القضاء على فيروس "سى".

وذكر التقرير أن رئيس الجمهورية أطلق حملة للقضاء على فيروس "سي" من خلال منظومة مصرية تحقق لمصر القضاء على الفيروس وآثاره السلبية على حياة الإنسان وإنتاجيته وحقه في الحياة الكريمة، وتظهر أهمية برنامج مكافحة وعلاج فيروس سى من خلال حجم الوضع الوبائى للفيروسات الكبدية B و C فى مصر كما يلى:

-عام 2015 (الفئة العمرية من 1–59 عاما) بلغ معدل الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي بي 1% ومعدل الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي سي 4.4%، كلما زاد السن ترتفع معدلات انتشار الفيروس ففي العام 2008 في الفئة العمرية من 55 إلى 59 عام بلغت نسبة الانتشار 27.4% وفي العام 2015 بلغت النسبة 22.3%، ويقدر عدد المصابين بمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي B حوالي 800,000 شخص، ويقدر عدد المصابين بمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي C حوالي 3.6 مليون شخص.

5 سنوات حولت مصر فيها وضعها من أكبر دولة في العالم يعاني سكانها من فيروس سي إلى الأولى في مكافحته، فبدأت رحلة الصعود إلى القمة من خلال عدة مبادرات أطلقتها عدة جهات أهلية وحكومية منها صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي .

4.5 مليون مصاب بالفيروس تعايشوا معه منذ سنوات طويلة وعانوا من الأضرار التي ترتبت على عدم علاجه حتى بدأت المبادرة الحكومية بالقضاء على فيروس سي في عام 2014، وعالجت خلال 4 سنوات 3 ملايين مصرى.