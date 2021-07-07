انتشال 8 جثث أخرى من تحت أنقاض المبنى المنهار في فلوريدا

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

عثرت فرق البحث والإنقاذ أمس الثلاثاء على ثماني جثث أخرى بين أنقاض المبنى المنهار في ولاية فلوريدا الأمريكية، ليرتفع عدد القتلى المؤكد إلى 36، بينما لا يزال 109 في عداد المفقودين.



جاء ذلك بعد تمكن رجال الإنقاذ من التوغل أكثر في الموقع بعد هدم قطاع آيل للسقوط من المبنى الذي انهار جزئيا قبل نحو 13 يوما.

ووقعت الكارثة في بلدة سيرفسايد المطلة على المحيط بولاية فلوريدا بجوار ميامي بيتش. وتتواصل عمليات البحث عن الضحايا برغم اقتراب العاصفة إلسا، التي يتوقع وصولها إلى البر على ساحل الخليج في فلوريدا اليوم الأربعاء.