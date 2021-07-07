القبض على متهم 'محكوم بالإعدام' جنوب بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب المحمودية تمكنت من القاء القبض على متهم محكوم بالاعدام وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".

وأضافت المديرية، انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

