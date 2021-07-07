القبض على 'مطلوب' يُزيف معاملات الإرهابيين ويحولهم لضحايا

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد مراقبة دقيقة وبجهد استخباري نوعي، تمكن فوج مغاوير فرقة الرد السريع وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني من القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المواد 288/298 بتهم تزوير معاملات الارهابيين المقتولين وتحويلهم الى ضحايا ارهاب او شهداء في منطقة كفري جنوب محافظة كركوك".وأضاف البيان، ان "عملية القاء القبض تمت من خلال كمين نصب للمطلوب قبيل هروبه الى اقليم كوردستان".

واشار الى ان "المتهم تم تسليمه الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".

