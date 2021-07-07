سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري،طفيفا، اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021،بداية تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث عشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، إلى 15.640 جنيه مصري، للشراء، و 15.737 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.630 جنيه للشراء و 15.728 جنيه للبيع، أمس.

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 15 بنكا منها، التجاري الدولي، والقاهرة، وبنك HSBC، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، وبركة، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحد.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

13 شهرا من صعود الاحتياطي

وقال البنك المركزي، الثلاثاء، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في يونيو/حزيران ارتفعت إلى 40.584 مليار دولار من 40.468 مليار في مايو/أيار.

وتشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادات منذ يونيو/ حزيران 2020، بعد أن هبطت إلى حوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2% في العام المالي الجاري 2021-2022 من 2.8% متوقعة في السنة المالية الماضية 2020-2021.

ويبدأ العام المالي في أول يوليو/ تموز من كل عام.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى 18.51 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، أمس.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى 21.68 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.82 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وزاد متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، إلى 4.17 جنيه للشراء، و 4.196 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.167 جنيه للشراء، و 4.193 جنيه للبيع، أمس.

كما ارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع، مقابل 4.254 جنيه للشراء، و 4.282 جنيه للبيع.

كذلك صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى 51.88 جنيه للشراء، و 52.34 جنيه للبيع، مقابل 51.83 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.