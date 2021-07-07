- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منذ 30 يناير.. الصين تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن بر الصين الرئيسي سجل 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس ارتفاعا من 23 في اليوم السابق.
وهذه أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ 30 يناير.
وذكرت اللجنة في بيان أن 15 من الحالات الجديدة رُصدت داخل البلاد بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج.
وأضافت أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض بلغ 41 ارتفاعا من 25 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.
وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91949 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.