منذ 30 يناير.. الصين تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن بر الصين الرئيسي سجل 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس ارتفاعا من 23 في اليوم السابق.



وهذه أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ 30 يناير.

وذكرت اللجنة في بيان أن 15 من الحالات الجديدة رُصدت داخل البلاد بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج.

وأضافت أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض بلغ 41 ارتفاعا من 25 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91949 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.