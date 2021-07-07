موسكو تعتقل دبلوماسيًا إستونيًا أثناء تسلمه مواد سرية

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"الخليج 365" من موسكو: أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، القبض على القنصل الإٍستوني، مارت لياتَي، في مدينة سان بطرسبورغ، أثناء تسلمه مواد سرية.

وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي في مدينة سان بطرسبورغ بالقبض على دبلوماسي إستوني، هو القنصل العام لجمهورية إستونيا في سان بطرسبورغ، مارت لياتًي، متلبسا، أثناء تسلمه معلومات سرية من أحد المواطنين الروس"، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وأشار البيان إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد الدبلوماسي وفقًا لقواعد القانون الدولي.

هذا وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في الشهر الماضي، الكشف عن عميل للاستخبارات الأوكرانية قام لفترة طويلة بتقديم "مساعدة استشارية" للأمن الأوكراني بغرض الإضرار بأمن روسيا.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باعتراض نشاط استخباراتي لصالح الاستخبارات الأوكرانية كان يقوم بها مواطن أوكراني يدعى سيمينياكي أليكسي بيتروفيتش".

وثبت أن عناصر مكتب مكافحة التجسس في الاستخبارات الأوكرانية كانوا يقومون بتنسيق عمل العميل لفترة طويلة.

وأشار البيان إلى مصادرة أجهزة الكترونية تخص المواطن الأوكراني تضم رسائل من عناصر الأمن الأوكراني تتضمن اقتراحات بتقديم المساعدة إليهم في حل مسائل العمل تهدف إلى الاضرار بأمن مصالح روسيا.

وأكد العميل حقيقة التعامل لفترة طويلة مع ممثلي الأمن الأوكراني، وتقديم مساعدات استشارية إليهم.