العثور على حطام الطائرة المفقودة في أقصى شرق روسيا

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موسكو: عثرت فرق البحث على حطام طائرة الركاب من طراز "إن-26" التي كان على متنها 28 شخصاً عندما اختفت اليوم الثلاثاء في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلنت وكالة الطيران الروسية.

وأفادت وكالة الطيران فرانس برس في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني أن "عناصر الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة. نظراً للخصائص الجغرافية للموقع، فإن عمليات الإنقاذ صعبة"، مضيفة أنه تم العثور على الركام على الساحل المطلّ على المحيط الهادئ في المنطقة.

وكانت الطائرة متوجهة من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، أكبر مدن كامتشاتكا، إلى بلدة بالانا عندما فُقِدَ الاتصال بها عند الساعة 14,40 (02,40 ت غ) ولم تهبط بحسب برنامجها، كما أعلنت المتحدثة باسم مكتب النائب العام لشؤون النقل فالنتينا غلازوفا لوكالة فرانس برس في وقت سابق الثلاثاء.

وأشار مسؤولون إلى أن الاتصال بالطائرة فُقِدَ في منطقة على بعد تسعة كيلومترات عن مطار بالانا وقبل عشر دقائق من الموعد المقرر لهبوطها.

دوريات فوق البحر

وأرسلت مروحيات وطائرات تجري دوريات فوق البحر وعدة سفن للمشاركة في عمليات البحث التي تركّزت على بحر أوخوتسك.

وأفاد بيان وكالة الطيران أنه عثر على الحطام عند الساعة 21,06 (09,06 ت غ).

وأضافت أنه تم العثور على الحطام في موقع على بعد ما بين أربعة وخمسة كيلومترات عن مدرج المطار "على جانب الساحل" رغم أنها لم تحدد إن تم العثور عليها في البحر.

ويقع مطار بالانا على بعد نحو 3,3 كيلومترات عن الساحل.