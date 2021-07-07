مقتل امرأتين وطفل بانفجار عبوة ناسفة في شمال بوركينا فاسو

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واغادوغو: قُتِلَت امرأتان وطفل في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع لدى مرور عربتهم في شمال بوركينا فاسو، المنطقة التي تشهد باستمرار هجمات جهادية دامية، بحسب ما أفادت مصادر محليّة.

وقال مسؤول محلّي منتخب لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته إنّ "عبوة ناسفة انفجرت عندما مرّت فوقها عربة يجرّها حمار وعلى متنها نساء. لقد سقط ثلاثة قتلى هم امرأتان وطفل".

وأضاف أنّ الانفجار الذي أسفر أيضاً عن سقوط جريح واحد وقع على الطريق بين أربيندا وغورغادجي.

هجمات جهادية

وأكّد مصدر آخر وقوع الهجوم والحصيلة، مشيراً إلى أنّ النساء اللواتي كنّ على متن العربة هنّ "نازحات" غادرن ديارهن هرباً من الهجمات الجهادية.

وتواجه بوركينا فاسو، ولا سيّما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات جهادية منذ 2015 خلّفت أكثر من 1500 قتيل وأجبرت ما يقرب من 1.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

ومنذ 2018 تصاعدت وتيرة الهجمات بالعبوات الناسفة وقد أودت بحياة أكثر من 200 شخص بين مدني وعسكري، بحسب إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس.

ويومي السبت والأحد، تظاهر الآلاف في عدد من مدن بوركينا فاسو ولا سيّما في العاصمة واغادوغو تلبية لنداء أطلقته المعارضة والمجتمع المدني للاحتجاج على تردّي الأوضاع الأمنية في البلاد وللمطالبة بوضع حدّ للاعتداءات الجهادية.