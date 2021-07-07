توقيف باحث ألماني بشبهة التجسس لحساب الصين

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برلين: أُوقِفَ خبير سياسي ألماني يدير مجموعة دراسات للاشتباه بقيامه بالتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية بين 2010 و2019، على ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية الثلاثاء.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن المشتبه به كلاوس ل. الذي أوقف الاثنين وقد يوضع قيد الاحتجاز الاحتياطي، زود أجهزة الاستخبارات الصينية بمعلومات "حصل عليها بشكلٍ رئيسي بفضل معارفه السياسية الرفيعة المستوى" التي أقام علاقات معها في إطار إدارته لمجموعة الدراسات، وذلك لقاء "مكافآت مالية".