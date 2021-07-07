شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحظر إنشاء أطول ناطحات السحاب.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الصين بصدد حظر بناء أطول ناطحات السحاب لضمان السلامة بعد تزايد المخاوف، بشأن جودة بعض المشاريع.

ونقلت الوكالة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في إشعار الثلاثاء، أن الحظر التام يشمل المباني التي يزيد طولها عن 500 متر، كما ستحتاج السلطات المحلية إلى الحد بشكل صارم، من بناء الأبراج التي يزيد طولها عن 250 مترا.

وأشار كبير المخططين الاقتصاديين، إلى مشاكل تتعلق بالجودة ومخاطر السلامة الناجمة عن الرقابة المتراخية في بعض الحالات، فيما أغلق برج من 72 طابقا فى شنتشن في أيار/مايو لإجراء فحوصات عقب ورود أنباء عن تذبذب غير مبرر، مما غذى القلق بشأن استقرار أحد أطول المباني في المدينة التي تعد مركزا للتكنولوجيا.

وذكرت اللجنة، أن إنشاء المباني التي يتجاوز ارتفاعها 100 متر، يجب أن يتطابق تماما مع حجم المدينة التي ستقع فيها، إلى جانب تأمين الحماية من الحرائق، فيما فرضت السلطات حظرا "مبدئيا" على المباني الجديدة، التي يزيد ارتفاعها على 500 متر العام الماضي.