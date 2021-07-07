شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر حصيلة يومية.. 57 إصابة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس ارتفاعا من 23 في اليوم السابق.

وتعد هذه أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ 30 يناير كانون الثاني، فيما ذكرت اللجنة في بيان، أن 15 من الحالات الجديدة رُصدت داخل البلاد، بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج.

وأضافت أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض بلغ 41 ارتفاعا من 25 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91949 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.