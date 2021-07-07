بعد حكم قضائي ووقفات احتجاجية.. إطلاق سراح معارض تركي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفرجت السلطات التركية، عن البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بعد حبسه لشهرين.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، مساء الثلاثاء، وتابعته ”الخليج 365”.

ووفق الصحيفة، أعلن صالح جرجرلي أوغلو، نجل النائب البرلماني السابق، عن ذهابه لاستقبال والده أثناء خروجه من السجن، وذلك بعد أن أكدت المحكمة الدستورية، وقوع انتهاكات بحق الأب.

جاء ذلك غداة وقفة احتجاجية نظمها الشعوب الديمقراطي أمام سجن "سنجان" بالعاصمة أنقرة للمطالبة بإطلاق سراح جرجرلي أوغلو، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص من بينهم نجله؛ ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد.





وكانت المحكمة الدستورية التركية، أعلى محكمة في تركيا، اعتبرت أن حقوق النائب السابق والناشط الحقوقي البارز، جرجرلي أوغلو، ويقبع في السجن، انتهكت من قبل السلطات، في قرار مهد لإطلاق سراحه.

وقبلت المحكمة الدستورية استئناف جرجرلي أوغلو، وخاطبت محكمة العقوبات الجنائية في قوجه ودعت للإفراج عن جرجرلي أوغلو.

وفي 17 مارس/آذار الجاري، أسقط البرلمان التركي حصانة جرجرلي أوغلو، الذي دافع بشجاعة لسنوات عن ضحايا التفتيش العاري والاعتقال والاحتجاز القسري والفصل التعسفي من العمل عقب الانقلاب المزعوم عام 2016.

إسقاط الحصانة جاء على خلفية حكم نهائي صادر بحقه ينص على سجنه عامين و6 أشهر؛ إثر إدانته بمزاعم "الدعاية لتنظيم إرهابي" استنادا إلى سلسلة تغريدات على "تويتر" نشرها قبل سنوات.