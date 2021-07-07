شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020 تعريفا واضحا للمشروع حديث التأسيس بأنه المشروع الذى لم يمضى على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.

وفيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة فقد جاء تعريفها وفقا للقانون على النحو التالى:

المشروعات المتوسطة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه . أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز ٥ ملايين جنيه.

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المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه . أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه

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المشروعات متناهية الصغر: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه ، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه