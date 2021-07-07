محمد الفلاح - نائب الرئيس اليمني: البيضاء منطلق لاستعادة الدولة وهزيمة مشاريع الدمار

الأربعاء 7 يوليه 2021

أكد علي محسن صالح، نائب الرئيس اليمني، الثلاثاء، أن محافظة البيضاء منطلق لاستعادة الدولة، وما وصفها بأنها "هزيمة مشاريع الدمار والعنف والإرهاب الحوثي الإيراني"، نقلا عن وكالة الأنباء اليمنية.



وذكرت الوكالة أن نائب الرئيس أجرى اتصالا هاتفيا بمحافظ البيضاء ناصر السوداي للاطلاع على المستجدات الميدانية في المحافظة.

وأشار صالح إلى "إفشال الميليشيات لكل فرص السلام ورفضها للجهود الدولية، ومقابلة مبادرات الأشقاء والأصدقاء والأمم المتحدة للسلام بالمزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا اليمني".

في السياق، أكد المركز الإعلامي للجيش اليمني، الثلاثاء، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تواصل التقدم في المحور الشرقي وتحرر مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة ضمن الحدود الإدارية لمركز محافظة البيضاء.

يأتي ذلك بعد ساعات من استكمال تأمين مثلث وجبل الجماجم الاستراتيجي وتحرير جبلي (العلي والسَلَم)، في تقدمات ميدانية متسارعة بمحافظة البيضاء.