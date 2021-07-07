شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. المكسيك تسجل أكبر إصابات يومية منذ فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت السلطات الصحية المكسيكية يوم الثلاثاء، أكبر قفزة يومية في إصابات فيروس كورونا منذ أواخر فبراير شباط، في مؤشر على تزايد انتشار الوباء مع تباطؤ عمليات التطعيم للوقاية من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة، عن رصد 7989 إصابة جديدة مؤكدة بمرض كوفيد-19 فضلا عن 269 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى مليونين و549862 والوفيات إلى 233958.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الجديدة المسجل يوم الثلاثاء، هو أكبر حصيلة يومية منذ 26 فبراير شباط، فيما ترجح الحكومة، أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات، قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمي.