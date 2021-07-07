شكرا لقرائتكم أردوغان وحزبه وزارة الصحة التركية تمنح مناقصات لمقربين من أردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منحت وزارة الصحة التركية مناقصات بقيمة مليون ليرة تركية لشركات لها علاقات وثيقة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان، فيما يعتقد أنه صفقات فساد حسبما ذكرت صحيفة بيرجون اليومية.

وبحسب الصحيفة المقربة من المعارضة سلمت وزارة الصحة مناقصة لمكالمات الطوارئ 191 الخاص بمكافحة المخدرات والاستشارات إلى شركة EFOR مقابل 31.6 مليون ليرة تركية في عقد مدته ثلاث سنوات.

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وبعد الكشف عن مالك الشركة لاحقاً تبين أنه مدير تنفيذي في مؤسسة شباب تركيا (TÜGVA) التي يندرج في عضوية مجلس إدارتها نجل الرئيس أردوغان بلال أردوغان.

وفي الوقت نفسه، يشغل نائب رئيس شركة EFOR منصب نائب رئيس منظمة حزب العدالة والتنمية الإقليمية في أنقرة.

وبحسب ما ورد للصحيفة تلقت شركة EFOR Corp مناقصات بقيمة 220 مليون ليرة من الحكومة على مدى السنوات التسع الماضية.

وتزامن ذلك مع تسليم مناقصة بقيمة 57.9 مليون ليرة لمكالمات الطوارئ 171 الخاصة بالإقلاع عن التدخين إلى مشروع مشترك بين ثلاث شركات، يقود إحداها دوغان سلمان الذي يعمل في مجلس إدارة مؤسسة المنظمات التطوعية التركية (TGTV) ، وهي منظمة موالية للحكومة.