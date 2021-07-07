شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يواصل تقدمه تجاه مواقع الحوثيين بـ«البيضاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، ليل الثلاثاء، تقدمها في البيضاء وسط البلاد، بالتزامن مع استهداف مقاتلات التحالف الداعم للشرعية، مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيا في مواقع متفرقة بالمحافظة، بحسب ما أفاد موقع «سبتمر نت».

وقال موقع الجيش «سبتمر نت»، «إن رجال الجيش والمقاومة حرروا منطقة المسحر وموقع برم بمديرية الحازمية، بالإضافة إلى موقع الخزان في مديرية الصومعة».

وأكد الجيش اليمني، سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، بينهم قيادات ميدانية، بالإضافة إلى تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها.

وبدأ الجيش اليمني الأسبوع الجاري عملية عسكرية واسعة أطلق عليها «النجم الثاقب» لتحرير المحافظة التي تتوسط عدة محافظات إستراتيجية، من قبضة الحوثيين الذين يسيطرون عليها منذ انقلابهم على الشرعية عام 2015.

كما شنّت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً خاطفاً استهدف مواقع وتحصينات تتمركز فيها الميليشيا الانقلابية المدعومة إيرانياً، في جبهة ناطع شمال البيضاء.

ونقلت «سبأ» الرسمية، عن مصدر عسكري قوله: إن الهجوم استهدف مواقع العدو في ملفات أعشار وجبل الكبار وشعب باحواص، مؤكداً أن المعركة أسفرت عن مصرع أكثر من 11 حوثياً وجرح آخرين.

وأضاف «إن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحصينات الميليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة، وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقم يحمل عيار 1207 ومصرع من كانوا على متنه».

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الانتصارات المتوالية التي يحققها الجيش والمقاومة في المحورين؛ شرق وغرب البيضاء - عاصمة المحافظة - وسط انهيار واسع وخسائر بصفوف الميليشيا الإرهابية.

كما حررت قوات الجيش خلال الساعات الماضية جبل الجماجم الاستراتيجي، فضلا عن تحرير مركز مديرية الزاهر.