شكرا لقرائتكم خبر عن الإيرانيون يواصلون احتجاجاتهم على انقطاع التيار الكهربائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع ومتكرر في أجزاء مختلفة من إيران، اتسع نطاق الاحتجاجات مساء الإثنين، اعتراضًا على انقطاع الكهرباء، حسبما أكد موقع إيران إنترناشيونال.

وجاءت الاحتجاجات على شكل تجمعات في الشوارع في مدن ري في طهران، وبابل وبابلسر، وقائم شهر وأمل ورستمكلا وبهشهر وبهنمير في مازندران، وكازرون في محافظة فارس، وخمام في كيلان، وبندر كز في محافظة كلستان.

ومساء الأحد، شهدت مدن كنبد كاوفوس، وكردكوي وآق قلا بمحافظة كلستان، وكازرون في محافظة فارس، وعدد من المدن الأخرى، احتجاجات شعبية ضد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وتكرر هتاف «الموت للديكتاتور» و«الموت لخامنئي»، والذي بلغ ذروته خلال انقطاع التيار الكهربائي في طهران، مساء الأحد، وفي احتجاجات، مساء الإثنين، أيضًا بعد عدة ساعات من انقطاع التيار الكهربائي في شيراز.

وفي الساعات الأخيرة من مساء الإثنين، تجمّع عدد من المواطنين أمام شركة «شهر ري» للكهرباء؛ احتجاجًا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

وكان من بين الشعارات التي رددها المحتجون في شهرري: «أيها الوزير غير الكفء الاستقالة.. الاستقالة».

وفي محافظة مازندران، احتشدت مجموعة من أهالي مدينة بابل أمام شركة الكهرباء بالمدينة، مساء أمس، احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وبحسب مصادر محلية، استمر التجمع الاحتجاجي لأهالي بابل حتى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.

واحتجت مجموعة من أهالي قائم شهر في محافظة مازندران، مساء الإثنين، على انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، بعد انقطاع متكرر للكهرباء، وذلك بالتجمع أمام شركة الكهرباء بالمدينة.

وتزامنًا مع الاحتجاجات الشعبية ضد انقطاع التيار الكهربائي، نظم أهالي بابلسر تجمعًا احتجاجيًا أمام دائرة الكهرباء، في الساعات الأخيرة من مساء الإثنين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.