شكرا لقرائتكم ألمانيا.. إصابة شخص إثر تعرضه لهجوم بسكين في مطار دوسلدورف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الشرطة الألمانية إن شخصاً قد أصيب خلال عملية طعن اليوم الثلاثاء في مطار دوسلدورف بألمانيا.

وأكدت الشرطة أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار وجارٍ البحث عنه.

المطار

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ووقع الهجوم خارج المنطقة المخصصة لمغادرة المسافرين من المطار، بحسب وصف الشرطة الفيدرالية ووكالة الأنباء الألمانية.

تم نقل الضحية الى المستشفى لتلقي العلاج. وقال متحدث باسم الشرطة إن الطعن نتج عن خلاف بين المشردين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية إن شخصا أُصيب نتيجة حادث طعن وأكدت مجلة فوكس الألمانية النبأ.

وأضافت أن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت رجلين يتجهان سيرا على الأقدام نحو مرأب سيارات بالمطار في الساعة 12:16 بالتوقيت المحلي (1016 بتوقيت جرينتش) ثم نشبت مشاجرة.

