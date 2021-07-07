جامعة الدول العربية: إثيوبيا تشعر بالضيق بسبب إحكام الدائرة حولها لتأييد الموقف المصري السوداني

الشارقة - اميمة ياسر - قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن إثيوبيا تشعر بالضيق بسبب إحكام الدائرة حولها لتأييد الموقف المصري السوداني، مبينا أن تأييد الجامعة العربية الموقف المصري والسوداني بشأن قضية سد النهضة، هو فرض عين على الجامعة كموقف عربي.

وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن محاولة إثيوبيا لإحداث وقيعة بين الدول العربية والإفريقية "هراء"، وأن الهدف الإثيوبي الذي لن ينجح فيه هو "دق إسفين" بين الدول العربية والإفريقية، بشأن قضية سد النهضة.

وأوضح السفير حسام زكي، أن مسألة سد النهضة "نزاع حياة"، ورغم ذلك لا يتحرك مجلس الأمن بسهولة في مثل هذه القضايا، لذلك يتطلب الأمر تكثيفا للجهود من قبل مصر والسودان قبل عقد جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل لبحث الأزمة، مشيرا إلى أن هناك تفهما للموقف المصري والسوداني بشأن الأزمة.