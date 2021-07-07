شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب: الملء الثانى لسد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن قيام إثيوبيا بالملء الثانى لسد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين، ويتناقض مع التزامات الدول وتعهداتها فى المواثيق الدولية ببذل المساعى السلمية لحل المشكلات الدولية، فقد انتهكت إثيوبيا كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنهار الدولية وبالالتزام بتوارث الاتفاقات الدولية .

وأضاف كريم درويش أن إثيوبيا لم تحترم مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية عبر جولات ماراثونية من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى إلا أن إثيوبيا تنصلت من التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وإدارة السد .

وأوضح درويش أن المشكلة تكمن فى النظام الإثيوبى القائم، وليس مع الشعب الإثيوبى الصديق الذى يجمعه بالشعب المصرى أواصر تاريخية مشتركة، فمصر أكدت دومًا على حرصها على تحقيق التنمية فى إثيوبيا دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية، وهو أمر يمكن تحقيقه لو توافرت النوايا والتحلى بالتزامات المسئولية الدولية لرؤساء الدول والحكومات .

وأختتم رئيس خارجية النواب تصريحاته بأن القيادة السياسية المصرية أكدت مرارًا على عدم الانتقاص من الحقوق المصرية أو الإضرار بها وأن قضية المياه قضية أمن قومى مصرى وسودانى .