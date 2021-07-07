شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الدور الأول لمجلس الشيوخ.. 13 وزيرا بالحكومة شاركوا بالجلسات العامة واللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير حصاد مجلس الشيوخ عن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشاركة 13 وزيرا بالحكومة بالجلسات العامة واجتماعات لجان مجلس الشيوخ.

ويأتي المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، في الصدارة من حيث حجم المشاركات بواقع 14 مشاركة، ثم وزيرة التخطيط والمتابعة الدكتورة هالة السعيد بواقع 4 مشاركات، يعقبها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بواقع مشاركتين.

كما شارك في الجلسات كل من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ووزير الخارجية السفير سامح شكري، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وألقى التقرير البرلماني الضوء على دور المجلس بالدبلوماسية البرلمانية، مشيرًا إلى أنه رغم ما فرضته جائحة كورونا من قيود علي التنقل خارجيا إلا أن مجلس الشيوخ لم يغفل مسئولياته الخارجية، حيث استقبل رئيس مجلس الشيوخ عدد من السفراء والوفود الأجنبية، مثل رئيس البرلمان الزيمبابوي، رئيس مجلس الشوري اليمنى، بالإضافة إلي سفير جمهورية روسيا الاتحادية، ونائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي، وسفراء جورجيا، بنجلاديش، كوريا الجنوبية، أوكرانيا، فرنسا، زيمبابوى، مدير الشؤون القانونية لجهاز الأمن الداخلي بجنوب السودان.

وأشار التقرير إلي أن جميع هذه الزيارات تهدف إلى تعميق العلاقات بين مصر والعديد من الدول الأجنبية خاصة علي مستوي القارة الأفريقية، ولتبادل الرؤي والخبرات البرلمانية، تحقيقا لتعاون بناء على الأصعدة كافة.