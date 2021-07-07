مباحث قنا تحدد هوية جثة الطفل محروق الوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشفت المباحث الجنائية بقنا، اليوم الثلاثاء، هوية جثة الطفل الذي عُثر عليها عارية ومحروقة الوجه، داخل مدافن المعنا ببندر قنا.

توصلت التحريات إلى أن الجثة للطفل "محمد رجب أبوالفضل" 10 أعوام، متغيب من يوم الجمعة الماضي، من قرية دندرة التابعة لدائرة مركز قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة طفل مجهول الهوية بها شبهة جنائية، داخل مدافن المعنا ببندر قنا.

تبين بعد الفحص أن الجثة للطفل المتغيب من قرية دندرة من يوم الجمعة الماضي، حيث تم العثور على جثته عارية متحللة وبها حروق في الوجه.

جاري تكثيف التحريات من قبل الأجهزة الأمنية لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها.

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