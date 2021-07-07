تونس توزع مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت مصادر مطلعة الثلاثاء، إن تونس ممثلة المجموعة العربية بمجلس الأمن وزعت مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي ويحظى بدعم مصر والسودان، حسبما ذكرت العربية.

وذكرت المصادر أن مشروع القرار الذي وزعته تونس، يحظى بدعم مصر والسودان ولجنة المتابعة العربية في مجلس الأمن.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الخميس لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي. وكثفت الدبلوماسية المصرية والسودانية تحركاتها خلال الأيام القليلة الماضية لكسب دعم الدول الأعضاء بالمجلس في أزمة السد الإثيوبي، مع إصرار الجانب الإثيوبي على اتخاذ الإجراءات الأحادية وإعلانه بدء عملية الملء الثانية للموسم الثاني على التوالي لخزان سد النهضة.