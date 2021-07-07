الأردن: النطق بالحكم في «قضية الفتنة» الاثنين المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - عمّان (وكالات)

حددت محكمة عسكرية أردنية الاثنين المقبل موعداً للنطق بالحكم في «قضية الفتنة» والتي يحاكم فيها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وقال علاء الخصاونة محامي الدفاع عن الشريف حسن إن المحكمة حددت الاثنين المقبل للنطق بالحكم.

وطالب الخصاونة، إلى جانب محمد عفيف محامي الدفاع عن عوض الله، ببراءة المتهمين من تهمة التحريض على نظام الحكم السياسي في البلاد، والقيام بأعمال من شأنها زعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك قبل رفع جلسة يوم أمس، حيث قدم المحاميان المرافعة الخطية.

وأكد الخصاونة أن هيئة الدفاع ستتوجه إلى محكمة التمييز في حال صدور أحكام مشددة. والأسبوع الماضي، رفضت المحكمة طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة وآخرين للشهادة في القضية.