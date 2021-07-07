انهيار واسع وخسائر كبيرة بصفوف «الحوثي» في البيضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

واصل الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية تحرير مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة بين مديريتي «الزاهر» والبيضاء وتحرير جبهة «ناطع» بمحافظة البيضاء، وسط فرار قيادات الميليشيات وعائلاتهم من المدينة باتجاه محافظة ذمار.

وأكدت مصادر ميدانية استكمال تأمين مثلث وجبل الجماجم الاستراتيجي بمديرية «الزاهر» وتحرير جبلي «العلي والسَلَم» بمديرية البيضاء. وأضافت المصادر أن المواجهات التي بدأت في الساعات الأولى من صباح أمس، ما تزال مستمرة وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات المدعومة من إيران.

وأشارت المصادر إلى فرار مجاميع الميليشيات الانقلابية من المواقع المستهدفة مخلفةً أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة. كما شنّ الجيش اليمني هجوماً خاطفاً استهدف مواقع وتحصينات تتمركز فيها الميليشيات في جبهة «ناطع» شمال البيضاء.

وقال مصدر عسكري: إن «الهجوم استهدف مواقع الحوثي في ملفات أعشار وجبل الكبار وشعب باحواص»، مؤكداً أن المعركة أسفرت عن مصرع أكثر من 11 حوثياً وجرح آخرين.

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحصينات الميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقم عسكري ومصرع من كانوا على متنه.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تحرير الجيش اليمني ومقاتلي القبائل مركز مديرية «الزاهر» من ميليشيات الحوثي عقب إطباق الحصار عليه من كل اتجاه. هذا وتجري الاستعدادات لاقتحام مركز محافظة البيضاء من محورين، محور غربي من مديرية «الزاهر» فيما المحور الشرقي من اتجاه مديرية الصومعة التي شهدت انطلاق العمليات العسكرية لتحرير البيضاء الجمعة الماضية.

ويعيش مشرفو الميليشيات الحوثية وقادتها في مدينة البيضاء حالة من الارتباك والهلع مع التقدم السريع للجيش ومقاتلي القبائل باتجاه المدينة. وقال سكان محليون إن مشرفي الميليشيات الحوثية وقادتها شوهدوا هاربين برفقة عوائلهم باتجاه محافظة ذمار بعد التطورات الأخيرة في المحافظة. وأكدت المصادر أن الحوثيين نقلوا السجناء والمعتقلين من السجن المركزي وبقية المعتقلات في مدينة البيضاء إلى سجونهم ومعتقلاتهم في محافظة ذمار.

بدوره، استعرض الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي أمس، في إيجاز صحفي، مجمل الانتصارات التي حققها الجيش اليمني على ميليشيات الحوثي في جبهات البيضاء ومأرب.

وأفاد أن قوات الجيش ومقاتلي القبائل تمكنوا من تحرير وتأمين مركز مديرية «الزاهر»، ومناطق «الخلوة والروضة» واستمرار التقدم والتقرب لتحرير مدينة البيضاء، وتأمينها، مشيراً إلى حالة الذعر التي أصابت ميليشيات الحوثي، التي فرت قياداتها وعناصرها من أرض المعركة، إلى مدينة ذمار والعاصمة صنعاء.

وتابع: «أسفرت المعارك في جبهة الزاهر، عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، فيما تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة كان هدفها قتل المدنيين في تلك المناطق»، مضيفاً أن «قوات الجيش استعادت أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة من قبضة الميليشيات منها عربتان BMP وكميات من العتاد والذخائر المتنوعة». وأكد أن ميليشيات الحوثي، إضافة إلى خسارتها البشرية، دمر الجيش العديد من عتادها، منها أطقم عسكرية تحمل أسلحة وذخائر.

وأفاد العميد الركن مجلي، أن قوات الجيش حققت انتصارات أخرى في جبهة «الحازمية»، بمديرية «الصومعة»، المحاذية لمديرية البيضاء، حيث نفذت هجمات مباغتة على مواقع الميليشيات، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في المديرية، وأهمها مواقع جبل «الجماجم» الاستراتيجي، ومواقع «وفاء والسوس وشبكة ذي مضاحي والشاردة وجبال شوكان ومواقع الشجرة وشباعة وقرية المضاحي وآل دومان». وأضاف: «وحدات من الجيش تمكنت الثلاثاء من تحرير مواقع أخرى في جبهة الحازمية وهي موقع برم، والسد ومدرسة المسحر»، مشيراً إلى أن التقدم مستمر في اتجاه «الضحاكي».

وأكد استمرار المعارك، التي قال إن الجيش ومقاتلي القبائل يخوضونها، بمعنويات عالية، ويحققون الانتصارات والتقدم الميداني، والمكاسب على الأرض. وأضاف: «أصبحت قواتنا على مشارف مدينة البيضاء، وبالقرب من الخط الأسفلتي الرئيس، الرابط بين مدينة البيضاء ومديرية مكيراس».

كما استعرض العميد مجلي خسائر الميليشيات في جبهات «الصومعة»، والتي توزعت بين الخسائر البشرية الكبيرة والمادية في تدمير معداتها القتالية.

وفي السياق، أشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية نفذ غارات مركزة على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الإرهابية، في مديرية الملاجم. وأفاد العميد مجلي بأن العمليات العسكرية الواسعة التي يخوضها الجيش في مديريات البيضاء، صاحبتها عمليات إغارة ناجحة ضد الميليشيات الحوثية، في جبهة «ناطع» والتي كبدت هي الأخرى الميليشيات خسائر متعددة.