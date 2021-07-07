«حزب الله» حوَّل حياة اللبنانيين إلى كابوس

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود (لندن)

بعد أن كانت عاصمته تُوصف في السابق بـ «باريس الشرق الأوسط»، أصبح لبنان الآن بلداً طارداً لسكانه، تعجز سلطاته عن توفير أبسط الخدمات لمواطنيه، بعد أن سلبته ميليشيات «حزب الله» روحه الحقيقية، جراء الزج به في حرب تلو الأخرى، وصولاً إلى أزمته السياسية والاقتصادية الراهنة.

فمع تفاقم الأزمة، التي تبدو الأخطر من نوعها منذ عقود، بات اللبنانيون مجبرين وبشكل مؤلم على التأقلم مع معايشة أوضاع، لم يألفوها منذ إسدال الستار على الحرب الأهلية، التي اندلعت في بلادهم خلال الربع الأخير من القرن الماضي، من قبيل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وشح إمدادات الوقود والغذاء والدواء.

وأرغمهم ذلك على تعلم صعود الدرج بدلاً من انتظار المصاعد المعطلة بفعل انقطاع الكهرباء، وتفويت وجبات طعام بأكملها إثر الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية، وهو ما أدى إلى تحويل حياة الغالبية العظمى منهم، إلى «كابوس يزداد سوءاً بمرور الوقت»، كما تقول صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن الكثير من اللبنانيين صاروا يعربون الآن علناً عن غضبهم الشديد وشعورهم بالإحباط وفقدانهم للأمل، بسبب الانهيار السياسي والمالي الحالي، الذي يتحمل «حزب الله» المسؤولية الأكبر عنه، نظراً لكونه مكوناً رئيساً في النظام الفاشل، الذي يهيمن على لبنان في الوقت الحاضر.

فمنذ شهور، يعرقل الحزب وحلفاؤه، جهود تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، لإنهاء الفراغ الحكومي، الناجم عن استقالة حكومة حسان دياب، بعد أيام من الانفجار الكارثي الذي ضرب مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضي، ويُنحي باللائمة في وقوعه على هذه الميليشيات الإرهابية. ويقود غياب حكومة لبنانية فاعلة إلى تقويض المحاولات الرامية للاتفاق على خطة إنقاذ اقتصادي، تُموّلها المؤسسات المالية الدولية، وتحظى بدعم الدول العربية المؤثرة، التي تشعر بالقلق من هيمنة «حزب الله» على مؤسسات الدولة اللبنانية.