إحباط محاولة تفجير برج طاقة كهربائية ببغداد

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أحبطت القوات الأمنية العراقية المشتركة أمس، محاولة تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية بشمال العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي، أن القوات الأمنية قامت بإحباط المحاولة في كمين نصبته عندما حاول ثلاثة إرهابيين تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال بغداد، ما أدى إلى إصابة أحد الإرهابيين بجروح، بينما لاذ الباقون بالفرار حاملين معهم الإرهابي الجريح.

إلى ذلك، كشفت وزارة الكهرباء العراقية أمس، عن تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية لعمل تخريبي للمرة الثانية في محافظة كركوك.

وذكرت وزارة الكهرباء العراقية في بيان صحفي أن «خط نقل الطاقة الكهربائية الرابط بين محطة الشهيد عبدالله القديمة وشمال سامراء وقضاء الدور التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية تعرض إلى عمل إرهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب بتضرر ثلاثة أبراج وتوقف الخط عن العمل في منطقة قرية زركاطة في ناحية الرشاد في محافظة كركوك».

وأوضح البيان أن الخط نفسه سبق أن تعرض في وقت سابق من هذا الشهر إلى عمل تخريبي إرهابي أدى إلى تضرر ثلاثة أبراج في منطقة حقل عجيل النفطي وتوقف الخدمة عن العمل وقطع التيار الكهربائي بشكل كامل.

إلى ذلك، أعلنت مصادر أمنية عراقية أن القوات الأميركية أسقطت أمس، طائرة مسيّرة مفخّخة أثناء تحليقها فوق سفارة الولايات المتّحدة في بغداد. وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس، أنظمة الدفاع الجوي الأميركية تطلق صواريخ في سماء العاصمة العراقية، في حين أكّدت مصادر أمنية عراقية أن هذه الصواريخ اعترضت الطائرة المسيّرة المفخّخة. وفي السياق، انفجرت 4 عبوات ناسفة، أمس، مستهدفة رتلاً لوجستياً أميركياً في محافظة الأنبار.

وقالت مصادر محلية أن الهجوم وقع في مدينة الفلوجة شرق محافظة الأنبار.