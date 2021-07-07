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السعودية تؤكد دعمها لمصر والسودان في الحفاظ على "حقوقهما المائية المشروعة"

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - الأربعاء 7 يوليو 00:48
عربي ودولي

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 ذكرت وكالة الأنباء ، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان في "المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة".
وقالت الوكالة إن "المملكة تدعم جهود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها".
وتابعت الوكالة "تدعو المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة".

 

المصدر: رويترز

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