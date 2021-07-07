تفاصيل جديدة حول استهداف السفينة في المحيط الهندي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:13 صباحاً - كشفت وسائل ‘علام عبرية، عن تفاصيل جديدة حول الاستهداف الأخير لسفينة شحن في المحيط الهندي.

قالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، إن سفينة الشحن التي تم استهدافها قبل أيام في المحيط الهندي، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة دون طيار.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار لم تسمهم، حول الأضرار التي لحقت بسفينة الشحن إن ”طاقم السفينة لم يدرك على الإطلاق أنها تعرضت لهجوم بطائرة دون طيار“.

وأضافت الصحيفة ”ظن المهاجمون خطأً أنها سفينة مملوكة لإسرائيليين، ولم يعرفوا أنها بيعت مؤخرًا إلى شركة لا علاقة لها بالإسرائيليين“.

وتابعت: ”واصلت السفينة CSAV TYNDALL الإبحار بعد الهجوم، حيث رست في منطقة جبل علي في دبي“.

وأشارت إلى أن الشركة الإسرائيلية التي كانت تملك 20% من السفينة باعت حصتها قبل بضعة أشهر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت في وقت سابق أن السفينة لم تعد مملوكة لصاحبها الإسرائيلي.

وقال مراسل القناة الـ13 الإسرائيلية أور هيلر، ”إن الإيرانيين لم يسعفهم الوقت، فقد باع رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر مؤخرًا السفينة المتضررة لشركة شحن أجنبية“.

وأشار إلى أن الشركة ليست لها علاقة بإسرائيل، وأن الأضرار التي لحقت بالسفينة صغيرة.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية المعلومة نفسها، مشيرة إلى أن السفينة تم بيعها قبل فترة وأن الإسرائيلي صاحب الشركة التي كانت تملك السفينة باعها قبل نحو شهرين.

وقالت القناة، نقلاً عن مصادر داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إن طاقم السفينة لم يصب بأذى، ولم تلحق أي أضرار بالغة بالسفينة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، أن السفينة غير مسجلة على أنها إسرائيلية.

وأشارت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ إلى أن السفينة التي تعرضت للاستهداف تحمل اسم Tyndall وهي سفينة شحن ترفع العلم الليبيري.

كانت مصادر إسرائيلية قد ذكرت يوم السبت الماضي، أن سفينة شحن إسرائيلية تعرضت لهجوم شمال المحيط الهندي، بسلاح غير معروف.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين دفاعيين تأكيدهم إصابة سفينة شحن إسرائيلية، وسط ضبابية حول الأسباب.

وقال الصحفي والمحلل الإسرائيلي أمير بوخبوط إن السفينة كانت في طريقها إلى دولة الإمارات وستكمل مسيرها؛ لأن الأضرار التي لحقت بها ليست خطيرة.

واعتبر الصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحم، في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، أن الهجوم على السفينة الإسرائيلية هو رد على الهجوم على مصنع أجهزة الطرد المركزي الإيراني.