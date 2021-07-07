تونس تقرر شراء 3.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قررت الحكومة التونسية، شراء 3.5 مليون جرعة لقاح من شركة “جونسون آند جونسون”، وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب بطء وتيرة التطعيم ضد كوفيد-19.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية،الثلاثاء، إن رئيس الحكومة هشام مشيشي أشرف صباح الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري ضيق حول الحاجيات العاجلة لمواجهة جائحة كورونا.

وأضافت أن المجلس قرر الترخيص في 840 عقد خدمات إضافي للمستشفيات الميدانية، والتوقيع على صفقة اقتناء ألف مكثف أوكسيجين.

وأفادت بأن الحكومة قررت تخصيص اعتماد عاجل وإضافي من ميزانية الدولة بـ 300 مليون دينار لتمويل القطاع الصحي العمومي من أجل شراء تجهيزات وأدوات طبية ومواد استهلاكية، مشيرة إلى أنه سيتم خلاص عقود الخدمات مع وزارة الصحة في ظرف أسبوع.

وحتى الآن حصل 529 ألف تونسي فقط على جرعتين من اللقاح في البلد البالغ عدد سكانه 11.6 مليون نسمة، حسب رويترز.

وبعد أن نجحت في احتواء الموجة الأولى من المرض العام الماضي، تكافح تونس زيادة في الإصابات.

وفرضت الحكومة التونسية إغلاقا في بعض المدن لكنها رفضت فرض الإغلاق الوطني الكامل بسبب الأزمة الاقتصادية.

وبلغ إجمالي الإصابات في تونس حتى الآن 447 ألف إصابة إلى جانب أكثر من 15 ألف وفاة بالفيروس.