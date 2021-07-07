وفيات كورونا بالمناطق الفقيرة في بريطانيا 4 أضعافها مقارنة بالغنية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:13 صباحاً - سجلت بريطانيا أرقام مرتفعة بفيروس كورونا المستجد، خاصة بعد اكتشاف سلالة متحورة أكثر فتكاً في العاصمة لندن.

وكشف تحقيق في آثار وباء كورونا أن البالغين في أفقر مناطق إنجلترا أكثر عرضة للوفاة بالفيروس بأربعة أضعاف مقارنة بأغنى المناطق.

ووجد التحقيق، الذي استمر تسعة أشهر وأجرته مؤسسة الصحة، أن بريطانيا شهدت ارتفاعًا في عدد الوفيات، وتوزيعًا غير متكافئ للتأثيرات عبر قطاعات مختلفة من المجتمع مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.

ومن بين تلك الآثار كانت الفروق غير المتناسبة في المخاطر التي تتعرض لها أفقر المناطق مقارنة بالأكثر ثراءً.

وكان البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عامًا في 10 في المائة من الأحياء الأكثر حرمانًا في إنجلترا أكثر عرضة للوفاة بسبب الفيروس لأنهم كانوا أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل صحية طويلة الأجل موجودة مسبقًا مثل أمراض الرئة المزمنة ومرض السكري.

كما كان لظروف الإسكان السيئة والميل إلى العمل في وظائف تتطلب اتصالًا وثيقًا بالآخرين، مثل التصنيع وقطاع الرعاية وصناعة الترفيه، تأثير أيضًا.

واستفادت الأحياء والمناطق الأكثر ثراءً من الدخل المرتفع، والقدرة على العمل من المنزل، والسكن الجيد، مما ضمن صحة أفضل ومخاطر أقل طوال الوباء.

وقال التحقيق إن كورونا “كشف” مثل هذه التفاوتات التي تختمر منذ الانهيار المالي في عام 2008، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك كان الانخفاض الحاد في الإنفاق العام والتقشف الذي فرضته الحكومات المتعاقبة.

وأضاف التحقيق أن “الانخفاض في متوسط العمر المتوقع يعكس جزئيا تآكل هذه الظروف الاجتماعية في المملكة المتحدة في العقد الذي سبق الوباء، مما أثر على مجموعات معينة إلى حد أكبر”.

وتابع “لذلك، عندما ضرب الوباء، عرّض عدم المساواة المملكة المتحدة لعدد كبير من الوفيات، وقلل من قدرة الناس على التعامل مع الصدمة الاقتصادية اللاحقة”.

وعلى الرغم من أن التحقيق ركز على الاختلافات العامة في التأثير بين المناطق المحرومة والثرية في إنجلترا، إلا أن هناك عاملًا آخر يجب أخذه في الاعتبار، فيما يتعلق بالأقليات العرقية والسكان المسلمين في البلاد.

وفي الخريطة التي قدمتها المؤسسة الخيرية في تقرير التحقيق الخاص بها، فإن المناطق الأكثر حرمانًا الموضحة- وتلك الأكثر تضررًا من الوباء- تقع حول جنوب شرق إنجلترا، وميدلاندز، وفي الشمال، وهذه هي أيضًا المناطق التي تعيش فيها معظم الأقليات العرقية في البلاد.

ووفقًا لدراسة نُشرت في عام 2015، كان حوالي نصف المسلمين البريطانيين يعيشون في أدنى 10 في المائة من مناطق السلطة المحلية.

ويثير ذلك التساؤل حول ما إذا كان المسلمون يمثلون نسبة كبيرة من أولئك الذين يعيشون في أفقر مناطق إنجلترا، والتي عانت من أكبر عدد من الوفيات أثناء الوباء.

ودعت رئيسة التحقيق كلير موريارتي إلى “التعافي الذي يبني المرونة الاقتصادية والاجتماعية، مع الارتقاء الذي لا يقتصر على المناطق الجغرافية التي تعاني من الحرمان، ولكنه يلبي احتياجات المجموعات التي عانت من أكثر الآثار ضررًا من جائحة”.